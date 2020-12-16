عمرو دياب يشعل تويتر بطريقة ترويجه لـ"يا أنا يا لأ" ويحسم الجدل حول خلافه مع رامي صبري

عمرو دياب تصدر منصات البحث على الإنترنت بعد طرحه أولى بروموهات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أكثر ما لفت الأنظار هو طريقة تفاعله مع زملائه الذين هنأوه بالأغنية الجديدة والألبوم الذي على وشك الصدور.

عمرو دياب يثير حيرة الجمهور بسبب طريقة تفاعله على تويتر

طريقة عمرو دياب في التفاعل مع أصدقائه، كانت مختلفة تمامًا عن طريقته في التفاعل معهم عند طرح أعماله السابقة، حيث حرص هذه المرة على الرد على كل من هنأه بنفسه، إضافة إلى إطلاق تحد جديد بين متابعيه، عبارة عن غناء مقطع من أغنيته "محسود" ونشرها على مواقع التواصل، وعلق على التحدي قائلاً: "غنيها.. عايز أسمع أصواتكم الحلوة".

وأعاد عمرو دياب نشر المقاطع الغنائية التي غناها جمهوره وأصدقائه، على تويتر، وأشاد بأدائهم خلال غناء أغنية "محسود" التي أداها الهضبة في أحدث حفلاته الغنائية بقصر عابدين بالقاهرة مؤخرًا، وكان من بين الذين تفاعلوا مع التحدي الفنان أحمد جمال والشاعر الغنائي تامر حسين.

عمرو دياب يمازح أيمن بهجت قمر

وكان الكاتب أيمن بهجت قمر قد مازح صديقه الهضبة وقال له في تغريدة: "اعتقد يا عمرو إني لو غنيت لك الاغنية هتعمل لي بلوك"، ليرد عليه عمرو دياب ويقول: "ما انت ياما غنيت وانا استحملت ماجتش على المرة دي"، وهو ما أثار سخرية المتابعين الذين تعجبوا أيضًا من تواصل الهضبة مع الجميع، بطريقة مضحكة، على عكس ما كان يقوم به من قبل، فيكتفي بإعادة نشر التغريدات المشيدة بأعماله دون التعليق عليها.

الهضبة يحسم الجدل حول علاقته برامي صبري

أيضا حرص عمرو دياب على حسم الجدل الحاصل حول علاقته بالمطرب رامي صبري، وفكرة المقارنة الدائمة بينهما، حيث أعاد الهضبة نشر مقطع فيديو يغني فيه رامي صبري أغنية زميله الجديدة، وأشاد بأدائه فقال: "الله الله الله إيه الحلاوة دي.. دي المنافسة بقت شديدة أوي أحسنت يا رامي".

وقبلها كان الشاعر تامر حسين قد كشف عن تلحين رامي صبري لأغنية جديدة لعمرو دياب لأول مرة، ولكنها لن تطرح في الألبوم الجديد، وشدد على قوة علاقة عمرو دياب برامي صبري وقال: "الناس ما تعرفش انك ملحن أغنية كلامى من شهرين للهضبة بس مش نازله الألبوم ده بس موجودة وانك بنحبه جداً ومفيش بينكم أى مشاكل تقبل التحدى والا ؟ اغنى أنا.. والله العظيم ان كان رامي صبري والا تامر حسني ما فى بينهم وبين عمرو دياب أى عداوة لا من بعيد ولا من قريب ده كل إحترام وتقدير".

الجدير بالذكر أن برومو أغنية "يا أنا يا لأ" لعمرو دياب من الألبوم الجديد، تصدر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على يوتيوب، وكذلك برومو أغنية "محسود"، وكان عمرو دياب قد أعلن طرح الألبوم في يوم 25 ديسمبر الجاري، ونشر الصور الأولى لبوسترات الألبوم، والذي يأتي بعد إصداره ألبوم "سهران" في بداية العام الجاري.