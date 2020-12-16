هل تبرأت منى السابر من ابنتها حلا الترك بعد الدعوى القضائية؟ تعرفوا على موقفها بالفيديو

منى السابر والدة حلا الترك عادت للتعليق من جديد على أزمتها مع ابنتها المطربة البحرينية الشابة وإقامة الأخيرة دعوى قضائية ضد والدتها، حيث علقت منى على الأمر مجددًا عبر مداخلة لبرنامج "ET بالعربي"، وبررت لجوئها ومطالبتها للفنانة الإماراتية أحلام بالتدخل لحسم الأمر، لأنها تعلم أن حلا تعتبرها أم ثانية لها، ومن الممكن أن تحاول التأثي على ابنتها.

رسالة أخيرة من منى السابر لابنتها حلا الترك

منى السابر أوضحت أيضًا أنها لم تتلق أي رد فعل بعد الفيديوهات التي شاركتها مع الجمهور والتي توجه فيها رسائل عدة لابنتها حلا الترك، وقالت: "ما شفت ماسدج أو اتصال للأسف، وأنا جدا زعلانة وما عارفة اعبر عن اللي جوايا وفعلا تعبانة هذا الموضوع".

وواصلت منى السابر توجيهها رسالتها لابنتها حلا الترك، وأضافت: "الموضوع تعبني.. أنا أمك يا حلا وأنت اكتر واحدة تعرفين كم عانيت كثيرا"، لافتة إلى أنها لم تقصر مع ابنتها أو حتى زوجها السابق وعائلته.

منى السابر وأزمتها مع أهل زوجها السابق

وتابعت: "أنا ماكنت مستقلة في حياتي، كنت عايشة مع أهل الزوج، كان فيه تأثير جدا على تربية الطفل، ومافي أم ما تحب أنه ولادها يكونوا بارين بأهلهم وحتى في الناس اللي ما بتعرفها.. ماراح أقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا ما بدي اتبرأ منها، لكن خلاص يا حلا دا الفاينال".

الجدير بالذكر أن أزمة حلا الترك مع والدتها استدعت تدخل العديد من المشاهير في القضية التي رفعت فيها الفنانة البحرينية حلا الترك دعوى على والدتها منى السابر بسبب أخذها مبلغ مالي منها، لتطل الأخيرة في فيديو وهي منهارة بالبكاء جراء الحكم عليها بالسجن بحال عدم تسديدها للمبلغ المالي لابنتها، ما جعل المشاهير يدخلون على خط هذه الأزمة خاصة بعد استنجاد الوالدة بالفنانة أحلام للتوسط في هذه القضية المثيرة للجدل، وأبرزهم كان الفنانة السعودية وعد، والفنانة أروى، والإعلامي حمد قلم.

رد فعل حلا الترك بعد الكشف عن تفاصيل أزمتها مع والدتها

بدورها حلا الترك خرجت عن صمتها أخيراً في قضيتها ضد والدتها منى السابر، وذلك عن طريق رد رسمي من محاميها، والذي عبر عن استياء موكلته من الشائعات ومحاولات التأثير على مجرى القضية.

ونشر المحامي بيان رسمي للرد به على الجدل، وطلب به التوقف عن نشر تفاصيل القضية ومحاولات التأثير على مجراها والتي لا زالت أمام القضاء.