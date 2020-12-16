تفاصيل ومواعيد حفلات مهرجان دبي للتسوق ووائل كفوري وحماقي والجسمي أبرز نجومه

مهرجان دبي للتسوق تبدأ فعالياته غدًا الخميس، الموافق 17 ديسمبر وحتى 30 يناير عام 2021 ليقدم لسكان دبي وزوارها العديد من التجارب المميزة على مدار 45 يوما بما فيها الأسواق والفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية والتخفيضات التي تقدمها مراكز التسوق والمحلات التجارية.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق

ومن المقرر أن تقدم حفل افتتاح المهرجان، الإعلامية السعودية لجين عمران، التي كشفت عن تفاصيل ذلك عبر حسابها على انستجرام، كما سيحيي الحفل، النجمين تامر حسني وحسين الجسمي، وكتبت لجين عبر حسابها: "يشرفني أن أكون مقدمة الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق، مع اثنين من أروع فنانين العرب، حسين الجسمي وتامر حسني".

وأضافت لجين: "تابعونا يوم الخميس مباشرة على شاشة كل العرب MBC1 الساعة ٧:٣٠ بتوقيت السعودية واللي حاضرين الحفل معنا لسلامتكم لا تنسوا الكمامات.. الحفل خاضع لإجراءات الوقاية من كوفيد.. في إنتظاركم"، والحفل سيقام في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي.

أهم حفلات مهرجان دبي للتسوق 2020

كما يستضيف "اتصالات ماركت او تي بي" يوم الجمعة 18 ديسمبر حفلا موسيقيا بحضور المغنية العالمية آن-ماري، ودي جي فرقة "كلين بانديت" لموسيقى البوب والمغنية ياسمين جرين كذلك سيقام في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي الحفل الموسيقي العائلي جينغل بيل روك والذي سيشهد تقديم باقة متنوعة من الأغاني الخاصة بموسم الأعياد، إضافة إلى حفل "راب بيتس" بحضور فناني الراب العرب "A.L.A" و"جنجون"، كما تحتضن "دبي أوبرا "عرض "ذا سايمون آند غارفنكل ستوري" يوم 19 ديسمبر .

حماقي وعسيلي ووائل كفوري في مهرجان دبي للتسوق

أما في يوم 25 ديسمبر، فمن المقرر أن يحيي النجمين محمد حماقي ومحمود العسيلي حفلًا غنائيًا على مسرح كوكا كولا أرينا، ضمن فعاليات المهرجان، بينما سيحيي الفنان وائل كفوري أولى حفلاته الجماهيرية بعد أزمة فيروس كورونا، ليلة رأس السنة في 31 من الشهر الجاري، خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دبي فيستيفال سيتي، ونشر بوستر الحفل على حسابه بانستجرام ودعي الجمهور للانضمام إليه في الحفل المنتظر، وفي اليوم نفسه سيحيي ناصيف زيتون حفلًا بمركز دبي التجاري العالمي.

الممثل البريطاني الكوميدي جاك وايتهول، سيشارك أيضًا في المهرجان، حيث نشر حساب المهرجان خبر مشاركته وعلق: "لأول مرة في دبي - جاك وايتهول! سيحضر الممثل الكوميدي البريطاني جولته الدولية "ستود أب" إلى دبي في 14 يناير كجزء من مهرجان دبي للتسوق. ستتوفر التذاكر قريباً".