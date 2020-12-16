شاهدوا أحدث ظهور لابنة نانسي عجرم "ليا"..ابتسامتها تخطف القلوب

نانسي عجرم خطفت الأنظار بصورة جديدة لها مع ابنتها الصغرى "ليا" على انستقرام، وذلك في أحدث ظهور لابنتها التي خطفت القلوب بابتسامتها.

نانسي عجرم تخطف القلوب بصورتها مع ابنتها

وشاركت الفنانة نانسي عجرم الجمهور بلحظة جديدة وخاصة مع ابنتها الصغرى "ليا"، ونشرت صورة لها مع ابنتها وهما تجلسان بالمنزل وتلقيان التحية على الجمهور، ومازحت نانسي عجرم الجمهور قائلة:"ليا تقول هاي"، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً على انستقرام من قبل الجمهور، وكذلك عدد من الفنانين الذين تفاعلوا معها وعلى رأسهم رانيا يوسف وغيرها.

ابنة نانسي عجرم تلقي التحية على الجمهور

وأعجب الجمهور ببراءة ابنة نانسي عجرم الصغرى وابتسامتها التي خطفت الأنظار، بالإضافة إلى خفة ظلها مع والدتها، وتحظى لحظات نانسي عجرم العائلية خاصة صورها مع ابنتها الصغرى باهتمام كبير من الجمهور، وتحرص نانسي عجرم على مشاركة الجمهور عدة صور ولحظات من مناسباتها المختلفة مع بناتها مع الجمهور على مواقع التواصل، وتلقت الصورة تعليقات أيضاً من الجمهور حول الشبه الكبير بين نانسي وابنتها خاصة في ابتسامتهما.

نانسي عجرم تتجاوز أزماتها

وعلى الجانب الآخر، مرت نانسي عجرم بفترة عصيبة مؤخراً بعد إعادة فتح ملف قضية زوجها فادي الهاشم، في واقعة اقتحام منزلهما في بداية العام الجاري، وذلك بعد توجيه إدانة إلى زوجها بتهمة القتل العمد، وهو ما أعاد نانسي عجرم إلى إثارة الجدل على مواقع التواصل مجدداً، وتجاهلت نانسي عجرم هذه المرة التعليق على التطورات بالقضية، وواصلت الترويج لأعمالها الفنية ونشر صورها العائلية، وأكد محامي زوجها إن القضية ما زالت في مراحلها الأولى وإن توجيه التهمة لا يعني انتهائها أو إنه حكم نهائي.

ولم تكشف نانسي عجرم عن أعمالها الجديدة في نهاية 2020، ولم تحسم مصير ألبومها الجديد والذي تجهز له منذ فترة، واكتفت بأعمالها المنفردة في الفترة الأخيرة وأبرزها أغنية "قلبي يا قلبي"، بالإضافة إلى أغنية "إلى بيروت الأنثى"، ومن المتوقع ان تطرح نانسي عجرم أغنية منفردة جديدة خلال الفترة المقبلة وأعلنت عن تجهيزها لأغنية خليجية أيضاً.