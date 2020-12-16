أخبار الفن | مفاجأة عن شركة «المرعبين المحدودة».. حقيقة إصابة إسعاد يونس بـ كورونا

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

أعلن الفنان محمد هنيدي عن تحويل فيلم شركة المرعبين المحدودة الي مسلسل يعرض على إحدى المنصات الالكترونية.

أعرب جيمي سبيرز والد النجمة العالمية بريتني سبيرز عن حبه الشديد لابنته وانه اشتاق إليها كثيرا بعد سلسلة من الخلافات بينهما بسبب خلافات على الوصاية.

كشفت الفنانة اروى جودة عن تفاصيل اول مرتب حصلت عليه في حياتها العملية، وقالت خلال ندوتها بموقع دوت الخليج إن "أول مرتب حصلت عليه كان 600 جنيه، وجبت بيه شيبسي وشيكولاته علشان بحب الاكل جدا.

داعب الشاعر أيمن بهجت قمر المطرب الكبير عمرو دياب عبر حسابه على تويتر، وكتب عن قيام عدد من الفنانين بخوض تحدي الهضبة وغناء "محسود" :اعتقد ياعمرو اني لو غنيت لك الاغنية هتعملي بلوك"

نفى معد ببرنامج "صاحبة السعادة"، للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إصابتها بفيروس كورونا، وأكد ان كل فريق البرنامج بخير، بعدما أعلن موسيماني مدرب النادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا، وكانت قد استضافته الفنانة منذ أيام.