جوزي هيتاخد مني.. أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي على فيديو مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت نادية الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي على الفيديو المنتشر في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، وهي تنادي على زوجها خوفا من أن تاخذة سيدة أخرى.

وكتبت عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" أنا ولا قلت احمد ولا قلت تعالي هنا، وكمان مقولتش تعالي اقعد جنبي، وكمان فيه واحده بتنادي على واللي يعرفني هيعرف ان ده مش صوتي، يا جماعة انا روحت البيت اتفرجت زيي زي الناس. يا جماعه الحقوني انا جوزي كان هيتاخد مني"

وأضافت" طيب الانسه دي اللي عاوزاه يقعد جنبها مفكرتش للحظه انا هقعد فين؟ واللي بتقولوا تعالي هنا، طب لما هو يروح هنا، انا هروح فين؟ وعلي فكره انا اتقل واعقل بكتير اني اعمل كده وانادي ل جوزي بالشكل ده عشان شكلي، وانا احب احترم شكلي ونفسي جدا. واهو في الاخر لا رد على دي ولا راح هنا ولا بص حتي، يعني شكلكوا وحش اوي، بنسميكوا".

وتابعت" ولاد اللذين فلتوا مني، بس معلش المره الجايه هاخد بالي، ستات تخاف متختشيش حقيقي، اشعر بالاشمئزاز فعلا من تصرفات زي دي لا تليق بأي ست محترمة، اشعر بالاشمئزاز فعلا ".