إصابة بسنت شوقي بفيروس كورونا

اعلنت الفنانة بسنت شوقي عن اصابتها بفيروس كورونا من خلال صفحتها على فيسبوك.

وكتبت": انا للاسف ايجابى، الحمد لله انا معنديش اعراض، بس مع ده بردو انا حاملة للفيروس، فا ياريت اى حد اختلط بيا قريب ياخد باله و ياخد احتياطاته و يتابع صحته اول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش اعراض او اعراض بسيطة جدا و يا ريت تاخدوا فيتامين سى و زينك و تأكلوا كويس و تشربوا كتير و تاخدوا بانادول و هكذا

وتابعت": اسفه جدا لو اتسببت لأى ازعاج لأى حد من المخالطين.

و احتفلت الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الـ 14 من شهر ديسمبر الجاري، بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بسنت شوقي في صورة من جلسة تصوير لها وعلقت :" كل عام وانا بخير".

وكشف الفنان محمد فراج إن زواجه من الفنانة بسنت شوقي اقترب جدا، بعد مرور أكثرمن عامين على خطوبتهما لافتا إلى أن تأجيل حفل الزفاف كان بسبب أزمة فيروس كورونا