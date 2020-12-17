شقيقة روبي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

نشرت الفنانة كوكى شقيقة الفنانة روبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت كوكى : "الحمد لله إيجابي كورونا، ربنا يعديها على خير إن شاء الله".

وكانت قالت كوكى من قبل عبر صفحتها على فيسبوك : "جد لما تكون حاسس إنك عيان، وفي أعراض برد ولا كورونا، ما هما زي بعض، ماتختلطش بحد علشان دي أمانة، وعكس كده أنانية، وخصوصا إن في أطفال في المكان، أنا بسبب الاستهتار طلعت مخالطة لحالة كورونا، وعندي كل الأعراض أنا وجوزي، وعملنا مسحة، ربنا يستر على بناتي يا رب".

يذكر ان كوكى شاركت عديد من الاعمال الفنية الا انها توقفت عن المشاكرة فى الفترة الاخيرة بسبب انشغالها فى زواجها.