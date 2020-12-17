وقالت كوكى : "الحمد لله إيجابي كورونا، ربنا يعديها على خير إن شاء الله".
وكانت قالت كوكى من قبل عبر صفحتها على فيسبوك : "جد لما تكون حاسس إنك عيان، وفي أعراض برد ولا كورونا، ما هما زي بعض، ماتختلطش بحد علشان دي أمانة، وعكس كده أنانية، وخصوصا إن في أطفال في المكان، أنا بسبب الاستهتار طلعت مخالطة لحالة كورونا، وعندي كل الأعراض أنا وجوزي، وعملنا مسحة، ربنا يستر على بناتي يا رب".
يذكر ان كوكى شاركت عديد من الاعمال الفنية الا انها توقفت عن المشاكرة فى الفترة الاخيرة بسبب انشغالها فى زواجها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شقيقة روبي تعلن إصابتها بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.