خاص لـ "دوت الخليج الفني" مؤلف "صاحي الليل" لـ جورج وسوف يحكي كواليس الاغنية

وقال المؤلف ملاك عادل في تصريخ خاص لـ "دوت الخليج الفني " بأنه سعيد بنجاح الأغنية قائلًا:" مبدئيا انا من عشاق جورج وسوف ولما فكرت اكتبله كلمات كان الموضوع بالنسبالي سهل جدا لأني بحبه وعارف ايه المواضيع اللي بيحب يغنيها اخترت اني اتكلم عن الحب من وجهه نظر حد فاهم الحب وتفاصيله واحساسه".

وتابع" الملحن محمد يحيي عمل الكلام بشكل شرقي يوصل للقلب بسهوله وطبعا صوت السلطان جورج وسوف اللي كان واحشنا كلنا هو اهم حدث في صاحي الليل".

ولفتت الشاعر ملاك عادل الانتباه بأن الأغنية لم تكن الاخيرة مع المطرب جورج وسوف قائلاُ:" فرحان بالتجربه جدا وبردود افعال الناس علي الاغنيه والتفاعل معاها، وان شاء الله يكون في تجربه تانيه وتالته مع سلطان الطرب جورج وسوف".

يذكر أن آخر اعمال النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته الرسمية على تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجى، توزيع طونى سابا، إخراج أحمد المنجد، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين عابد فهد وميلاد يوسف وتاتيانا مرعب.

وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا".

وتقول كلمات الأغنية: "سكت الكلام.. ما عدش فاضل غير دموع حزن وألم، يا ناس حرام.. إيه اللى نابكوا من عذاب قلب انظلم، يا اللى هدمتوا أحلى ما فينا.. ليه استكترتوا الحب علينا، فين حبيبى وفين ليالينا.. راح ما لحقش يقولّى سلام، بعد ما كان الحب مالينا.. وقولنا خلاص الجى ده لينا.. مبقتش فاضل من أمانينا غير نتقابل فى الأحلام".

