فن ومشاهير

قضية تجمع بين قصي خولي وفاليري أبو شقرا

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت فاليري أبو شقرا لبرنامج the insider بالعربي عن سعادتها بالوقوف أمام قصي خولي في مسلسل "لا حكم عليه " مشيرة الى أن التمثيل معه كان من أحد أهدافها . 

فاليري قالت للإعلامي ايلي نخله أن تجربتها الدرامية الثالثة كانت جميلة وأشارت الى أنها تعلمت الكثير من قصي مشيرة الى أن التوافق بينهما كان كبيراً . 

فاليري عبرت أيضاً عن فرحتها بأن العمل من إنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر التي وصفت العمل معه بالإنجاز . 

وكشفت أن فيليب كان وراء قص شعرها وتغيير لونه لكي يتناسب مع المحامية " زمن " التي تلعب دورها مشيرة الى أنها لن تكون محامية تقليدية. 

فاليري قالت أن قصة العمل يلفها الغموض لكنها كشفت بأن علاقة رومانسية ستجمعها بقصي بعد أن تتولى قضيته .

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا