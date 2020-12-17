نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يجري البروفات الخاصة لحفل دبي (صور ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم تامر حسني، بروفاته و استعداداته المكثفة لحفله الغنائي المقام على هامش الاحتفالات بافتتاح مهرجان دبي للتسوق و الذي يحييه مساء اليوم ١٧ ديسمبر.

حيث نشر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات والصور الشهير، "إنستجرام"، مجموعة من الصور أثناء اجراء بروفات الحفل ووضع اللمسات الأخيرة.