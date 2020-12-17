حبيبة قلبي.. نشوى مصطفى تنشر صورة لـ نجلتها مريم

شاركت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لنجلتها.

وعلقت نشوى مصطفى على صورة نجلتها قائلة "حبيبة قلبي مريم بنتي ماشاء الله تبارك الرحمن".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت مؤخرا تعافيها من فيروس كورونا المستجد، من خلال البروتوكولات العلاجية التي خضعت لها، في مستشفى العجوزة، بعدما أعلنت الفنانة إصابتها يوم 4 نوفمبر الجارى.

وأوضحت نشوى مصطفى، علي صفحة وزارة الصحة، أنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا 105، تم توجيهها فورا الي أقرب مستشفى لها لتلقي العلاج.

وتوجهت نشوى مصطفى، بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والأطقم الطبية بالمستشفى، لما يبذلونه من جهد وتحدٍ لمساعدة المرضى.

وقالت الفنانة نشوى مصطفى "اعترف بأنني اهملت لأن عند انتشار فيروس كورونا في شهر 3 الماضي كنت ملتزمة جدا جدا بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية".

وأضافت نشوى مصطفى خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة اون اى ، أن فيروس كورونا أصابني يوم 27/10 الماضي مؤكدة ان درجة حرارتها وصلت الي 39 .

وأوضحت نشوي ، ان بعد الكشف علي تبين انني مصابة بفيروس كورونا من الدرجة الثالثة، لافتة إلى أن درجة حرارتي لم تكن تنخفض وجميع المستشفيات رفضت استقبالي بسبب عدم استقبالهم لفيروس كورونا.

واستطرد: لم اكن اتخيل ان يكون الالم بهذه القوة ولم اكن اعرف ان كمامة بـ3 جنيهات تكون هي سبب الوقاية من فيروس كورونا وتم علاجي في مستشفى العجوزة الحكومي مجانا.

واكملت : ان الجميع يجب ان ينتبه ويحافظون على أنفسهم باتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية واكتشفت إصابة امي بفيروس سى وتم علاجها في مستشفى امبابة مجانا ايضا واتقدم بالشكر الى رئيس الجمهورية والى وزيرة الصحة بسبب التطورات التي حدثت في القطاع