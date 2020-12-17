زوجة عمرو محمود ياسين تعلن إصابتها وابنتها بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فيه إصابتها وابنتها علياء بفيروس كورونا المستجد. وقالت آيات "ينفع كدة مرة واحدة إحنا الخمسة يجيلنا كورونا، الحمد لله ربنا يعديها على خير، دعواتكم". يذكر أن آيات تعد زوجة الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين وهى مذيعة فى قناة نايل دراما. ومن ناحية أخرى يكرم مهرجان القومى للمسرح اسم الفنان الراحل محمود ياسين فى دورته المقبلة.

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