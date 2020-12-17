نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة شقيقة روبي بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة كوكي شقيقة الفنانة روبي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت شقيقة الفنانة روبي، "كوكي"، "الحمد لله إيجابي كورونا، ربنا يعديها على خير إن شاء الله".

وكانت "كوكي" كتبت من قبل عبر صفحتها على فيسبوك، "جد لما تكون حاسس إنك عيان، وفي أعراض برد ولا كورونا، ما هما زي بعض.