محمد محسن يشارك في تحدي عمرو دياب بغناء محسود

شارك الفنان محمد محسن جمهوره في تحدي أغنية "محسود" الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية، ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.

وظهر محمد محسن، وهو يغني أغنية " محسود " وهو يتجول داخل منزله بطريقة مميزة، معلقًا عليها "انسى الدنيا ياعم الحاج".

يذكر أن محمد محسن، قال في تصريح لـ "دوت الخليج"، إنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، منوها بأنه "لم يستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من اسم يراوده".

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يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر" ، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.