أصحاب مزيفة.. حمو بيكا يوجه رسالة غير مباشرة عبر صفحته

وجه حمو بيكا رسالة غير مباشرة يهاجم فيها بعض أصدقائه الذين وصفهم بالمزيفين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقال حمو بيكا فى رسالته "يا أصحاب كلاب قلبي في خطر، أصحاب مزيفة".

انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مشادات كبيرة بين المطرب الشعبى حمو بيكا وعمر كمال، وذلك بعد أن نشر كل منهما فيديوهات وصورا على حسابيهما الشخصيين بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

بداية الأزمة

قام حمو بيكا بنشر صورة للفنان عمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وكتب على الصورة: "يا ريت محدش يكلمني في شغل مع الشخصية دي، عشان انا كنت بحبها، والشخصية دي بتتهرب من شغلي، اللي خلاني اتفق عليه، والإثبات؛ بعد الصورة دي، هنزل فيديو وهو عامل بيحبني، وهو بيكرهني".

حمو بيكا يستمر فى الهجوم

لم يكتف حمو بيكا بهذه الصورة ولكن قام بنشر مقطع فيديو لهما وهو يُعلن عن أغنيتهما الجديدة بعنوان «فستان الفرح»، ولكن هذا فيديو قديم لهما وقام بكتابة نفس التعليق الذى كتبه على الصورة .

بث مباشر لحمو بيكا يستفز عمر كمال

قال حمو بيكا: "أنا مش بعمل كده من فراغ، أنا مش باجى على حد.. بس انا كنت فاكر عمر غلبان وطيب بس طلع شخصية أنانية مبيحبش غير الفلوس.. الناس دى طلعت على كتفى وانا ساكت علشان انا طيب وبحب الخير لكل الناس.. بس هما طلعوا صحاب مزيفين".

رد عمر كمال على حمو بيكا

خرج المطرب الشعبي عمر كمال عن صمته، وقام بالرد على حمو بيكا من خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "أنا تحمّلت كتير جدًا إهانات من بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقولك يا "أبوكرش" لكن كل دي إهانات أنا ماليش فيها".

وأضاف: "أنا أول أغنية أتربح من خلالها كانت من خلال أغنية "انتي معلمة" وكل الأغاني اللي قبل كده كنت بديها لـ حمو بيكا، عشان يرفعها من خلال قناته ويكسب منها بما فيهم أغاني كانت من إنتاجي أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأني بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".

وتابع: "الشخص اللي بيتكلم عليا ده أول ما بينزل من إسكندرية بييجي على شقتي وواكلين عيش وملح مع بعض، اللي حصل إن وأنا قاعد عند الحلاق بتاعي ومعايا حمو فوجئت إنه جايب شخص بتاع فساتين وعايزنا نعمله إعلان من غير ما ياخد إذني، وأنا اتحرجت أرفض قدام الراجل، بس أنا مش عايز أعمل مهرجان لفستان فرح، أنا عايز اعمل فن كويس زي بنت الجيران وعود البطل وكل مهرجاناتي، وحتى بعد الاتفاق مدفعش ليا عربون ولا سألني تاخد كام، على عكس ما بعمل معاه في أي فرح حد بيطلبه فيه".

واختتم: "عيب تقول عليا إني صحبة مزيفة، أنا عمري ما كسبت من وراك، أنا سيبتلك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتوسطتلك أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و850 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".