أحمد فهمي عن كلبه الخاص: أنت أفضل صديق لي

شارك الفنان احمد فهمي جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع كلبه الخاص.

وعلق أحمد فهمي على الصورة "الكلب هو الشيء الوحيد هل كوكب الأرض الذي يحبك اكثر من حبه لنفسه.. انت افضل صديق لي وطفلي زيزو".

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.

مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".