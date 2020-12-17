اللاعب محمود كهربا ضيف الحلقة الثانية من برنامج "The Masked Singer"- إنت مين؟"

The Masked Singer"- إنت مين؟" واصل منافساته في الحلقة الثانية من البرنامج الليلة، على قناة mbc، وأصبح اللاعب محمود كهربا ثاني ضيف يكشف هويته في البرنامج الذي يقدمه سيرين عبد النور وقصي خولي ومهند الحمدي وحسن الرداد.

سيرين عبد النور تخطف الأنظار في The Masked Singer" - إنت مين؟"

وكشف اللاعب محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي لكرة القدم، عن هويته في الحلقة الثانية من برنامج The Masked Singer"- إنت مين؟"، وذلك بعدما تنكر تحت قناع "الغوريلا"، وقدم فقرة غنائية على مسرح البرنامج، بالإضافة إلى الدلائل التي قدمها البرنامج إلى المحققين الأربعة سيرين عبد النور وحسن الرداد وقصي خولي ومهند الحمدي، والتي ساعدت في كشف هويته من بين بقية المتنافسين.

محمود كهربا النجم الثاني في The Masked Singer" - إنت مين؟"

وقال محمود كهربا بعد كشف هويته في البرنامج، إنها كانت تجربة جميلة وجديدة عليه، وانه أختار قناع الغوريلا لأنها تشبهه في المزاح والعصبية الدائمة، وعن تجربة الغناء في البرنامج، وصفها بالتجربة الصعبة والجميلة وكذلك بتجربة الأزياء والتنكر في البرنامج، وكان يتمنى الاستمرار في المنافسات ولكن كشفت هويته مبكراً.

وخطفت الفنانة سيرين عبد النور الأنظار في الحلقة الثانية من برنامج The Masked Singer"- إنت مين؟"، خاصة بسبب إطلالتها في الحلقة ومزاحها مع زملائها في البرنامج، وعلقت على الحلقة الثانية على حسابها بتويتر وقالت:" اسرار المحققين بتكتشفوها اثناء الحلقة بس مين برأيكن رح يغادر"، وتنافس في الحلقة الثانية عدد من المتنكرين والذين لم تكشف هويتهم مثل "الصقر" و "الزهرة" و "شهرزاد" و "اليونيكورن" و "شيتا".

تفاصيل برنامج The Masked Singer" - إنت مين؟"

ويذكر ان برنامج The Masked Singer"- إنت مين؟" يستضيف 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون استعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي اكتشاف هوية النجوم تباعاً ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟" وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على "MBC مصر".