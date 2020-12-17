الإصابات الأولى بين حضور مهرجان القاهرة بفيروس كورونا.. بسنت شوقي تحذر المخالطين

بسنت شوقي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا اليوم، لتنضم إلى قائمة المصابين بالفيروس بين حضور مهرجان القاهرة السينمائي، وأعلن معها عدد منهم إصابتهم وسط تزايد التكهنات حول وجود إصابات أخرى غير معلنة.

بسنت شوقي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وأعلنت الممثلة الشابة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج، إصابتها بفيروس كورونا بعد أيام من مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، ومشاركتها في حفل الختام، وحذرت المخالطين لها في الفترة الأخيرة، وقالت في تدوينتها على فيسبوك:"مساء الخير أنا للأسف إيجابي، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس، فياريت أي حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا".

ووجهت بسنت شوقي نصيحة للجمهور وزملائها وقالت:" يا ريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفة جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين"، وأقلقت بسنت شوقي الجمهور على حالتها الصحية، وكذلك حالة خطيبها محمد فراج والذي تواجد معها مؤخراً في مهرجان القاهرة وعدة فاعليات، بالإضافة إلى إثارة القلق حول وجود إصابات أخرى بين حضور مهرجان القاهرة.

الممثل صدقي فخر يعلن إصابته بفيروس كورونا

وانضم إلى بسنت شوقي، الممثل صدقي صخر، والذي تواجد أيضاً في فعاليات مهرجان القاهرة، وأعلن إصابته بفيروس كورونا في تدوينة له على فيسبوك وقال:" ‎انا للأسف إيجابي كورونا، الحمد لله انا أعراضي خفيفة او شبه معدومة، بس أُعتبر حامل للفيروس، فياريت اى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته و يتابع صحته اول بأول.. آسف جدًا لو اتسببت بأى ازعاج لأى حد من المخالطين. ربنا يشفي الجميع".

مخاوف من انتشار عدوى كورونا بين حضور مهرجان القاهرة

وتزايدت التكهنات حول وجود عدة إصابات بين حضور مهرجان القاهرة السينمائي، خاصة مع كشف مصادر عن وجود إصابات بين العاملين في المهرجان، وبدأت التكهنات بعد إصابة الفنانة صابرين والتي أعلنت إصابتها بعد أيام من حضورها حفل افتتاح المهرجان، وكشفت مؤخراً عن استقرار حالتها الصحية واستمرارها في العزل الصحي وتأكيدها إصابة ابنها وزوجها بالفيروس.