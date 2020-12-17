الحكم بسجن فضل شاكر لمدة 22 عام مع الأشغال الشاقة

فضل شاكر تلقى خبراً صادماً اليوم بعد صدور حكم بسجنه لمدة 22 عام مع الأشغال الشاقة، وذلك في عدة اتهامات واجهها في فترة اعتزاله الفن.

فضل شاكر يواجه حكم بالسجن لـ22 عام

وأصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكمها الغيابي اليوم على الفنان فضل شاكر بالحبس لمدة 22 عام مع الأشغال الشاقة، وذلك في قضيتين مختلفتين، الأولى صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 15 عام، والثانية حكم بالسجن لمدة 7 أعوام وتغريمه بـ 5 مليون ليرة لبناني، وذلك في عدة اتهامات تتعلق بجرائم الإرهاب وانتهاك القانون ومواجهة السلطات والتخريب وغيرها.

صدمة لفضل شاكر بعد الحكم بحبسه لمدة 22 عام

وتلقى فضل شاكر وجمهوره صدمة كبيرة بعد صدور حكم بالسجن لمدة 22 عام، ولم يعلق شاكر حتى الآن على الحكم الغيابي، وسط تكهنات باستمرار القضية والمحاكمة وأن الحكم ليس نهائياً، وذلك بعدما أكد فضل شاكر منذ عامين على اقتراب حصوله على البراءة، وقدم عدة دلائل على براءته من التهم المنسوبة إليه ومنها تهم تشكيل عصابة مسلحة وتمويلها وسلب أموال الغير والقيام بأعمال إرهابية، ولكن يبدو أن حكم براءته قد يتأخر أو لن يأتي بعد الحكم الصادم الأخير.

وتسببت الاتهامات والقضايا التي واجهها فضل شاكر في الفترة الأخيرة في تعطيل عودته للفن والحفلات، ويستمر في تواجده بعيداً عن الأنظار والوسط الفني والحفلات وغيرها بسبب ملاحقته قضائياً، وحاول فضل شاكر إثبات براءته بأكثر من طريقة ومنها حديثه مع الجمهور لتبرئة نفسه من الاتهامات، وتلقى هجوم كبير من الجمهور أيضاً وبعض زملائه بسبب تهربه من المحاكمة ورغبته في العودة رغم عدم إثبات براءته قضائياً.

حكم قضائي يفسد فرحة فضل شاكر بأغنيته الجديدة

وأفسد حكم المحكمة بسجن فضل شاكر فرحته وجمهوره بأغنيته الجديدة "ابقى قابلني"، والتي طرحها منذ يومين، وحققت نجاحاً كبيراً وتصدر بسببها مواقع التواصل ويوتيوب، وتجاوزت الأغنية المليونين في أول يومين على يوتيوب، واحتفل فضل شاكر بنجاح الأغنية بنشر جلسة تصوير جديدة له اليوم، قبل ان يتلقى الخبر الصادم بسجنه، والذي ينتظر جمهوره التعليق عليه وكشف تفاصيله.