بعد الاعتراف بقصة حبهما.. تعرف على فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين

بعد أن كشفت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات صحفية، عن وجود قصة حب تجمع بين هنا شيحة وابن شقيقها محمود شاهين، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية.
والمثير فى الأمر فارق العمل بين الطرفين كبير إذ يبلغ عمر الفنانة هنا شيحة 34 عاما، بينما يبلغ عمر محمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين 23 عاما أى أن هنا شيحة تكبره بـ 11 عاما.
وكان تواجدا مؤخرا في أكثر من مناسبة آخرها كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتقطا معا عددًا من الصور على السجادة الحمراء.
وكان آخر قصة حب كللت بالزواج للفنانة هنا شيحة من الفنان أحمد فلوكس إلا أن بعد فترة قصة قررا الانفصال.
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