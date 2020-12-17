حلا الترك تخرج عن صمتها في قضية والدتها:"ظلمتوني والموضوع أكبر مني وسأظل أحبها"

حلا الترك خرجت عن صمتها أخيراً في قضيتها المثيرة للجدل ضد والدتها منى السابر، ونشرت رسالة مؤثرة على حسابها بانستقرام تعليقاً على الهجوم الكبير الذي تعرضت له.

حلا الترك في رسالة مؤثرة عن أزمتها مع والدتها

وخرجت حلا الترك عن صمتها أخيراً في قضيتها الشهيرة ضد والدتها منى السابر، ونشرت رسالة مؤثرة عبر حسابها بانستقرام، طلبت بها من الجمهور عدم الحكم عليها وظلمها، وكذلك علقت على تفاعل الفنانين مع القضية والهجوم عليها، وقالت في رسالتها التي عنونتها بـ"كلام من القلب وشكرا":"اليوم أنا حابة أوصل لجمهوري رسالة بعد صمت طويل، وفترة عدت سمعت فيها من التجريح والكلام القاسي الكتير.. الأغلب ظلمني وشتمني سواء من الناس وبعض الفنانين للأسف".

حلا الترك ترد على هجوم الفنانين عليها في قضية والدتها

وتابعت حلا الترك في رسالتها:" كل يوم أشوف واسمع كلام وأنام وانا مكسورة الخاطر، كل ذنبي اني أعيش في ظروف استثنائية من الممكن اي شخص يعيشها ويمر فيها ولكن لاني موجودة في الوسط الفني ما يعني اني لازم اتحمل هالكم من الإساءة، اعتبروني بنتكم أو اختكم أو أي شخص عزيز عليكم هل بترضون تحكمون وحتى ما تعرفون ايه اللي صاير، في أحد منكم تسأل هالبنت اللي عمرها 18 عام واللي عانت سنوات من التشتت الأسري شو أكثر ممكن تتحمل، وهل دوت الخليج ممكن تتحمل أكتر وأكتر".

حلا الترك توجه رسالة إلى والدتها منى السابر

وتطرقت حلا الترك إلى الحديث عن قضية والدتها منى السابر وقالت:" كل اللي اقدر أقوله انكم ظلمتوني وأنا ما رفعت قضية على أمي، ولا تسببت باللي قاعد يصير، وفي كل لقاء أطلع أقول مهما أمي سوت فيني تظل أمي احبها واتمنى لها الخير، بس هل أمي فكرت شنو ممكن يصيدني بعد الفيديوهات اللي طلعت فيها، الموضوع عند القضاء البحريني، والموضوع أكبر من حلا، وفي يوم راح يبن لكم كل شيء ولكن ما اقدر اتكلم او اصرح بشي حاليا للأسف".

واختتمت حلا الترك رسالتها قائلة:"اتمنى تكونون أكتر رحمة في كلامكم بالنهاية انا بنت، بسيطة في مشاعري وحبي للناس، وما استاهل كل هالتجريح والكلام، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وشكرا جمهوري على وقفتكم وحبكم وتقديركم غير المحدود لي احبكم وايد".

وكانت منى السابر والدة حلا الترك قد كشفت عن رفع ابنتها قضية ضدها، وكشفت عن تهديدها بالحبس بسبب القضية، ووجهت أكثر من رسالة بالفيديو إلى ابنتها لإقناعها بالتراجع عن القضية، وطلبت من الفنانة أحلام بالتدخل من أجلها، وتعاطف معها عدد من الفنانين والذين هاجموا حلا الترك بسبب موقفها من والدتها ومنهم الفنانة أروى ووعد.