بعد الحكم عليه بالحبس 22 عاما.. فضل شاكر من الغناء إلى خلف القضبان واتهامه بالإرهاب

بعد كثير من الأخبار عن اعتزاله ظهر فضل شاكر لأول مرة على قناه الرحمة من مدينة صيدا في لبنان ليعلن اعتزاله للغناء بسبب عدد من الأمور منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي وهو يرجع للأحداث في سوريا، ومنها ما يكمن في شروط الفن اليوم حيث اعتبر أن الفن يتدنى في المستوى في ظل غياب النقابات والمؤسسات الفنية.

بعد أن أعلن فضل شاكر الاعتزال دخل فى حالة من الجدل الواسع بسبب تصرفاته المتطرفة حيث اتهمه البعض بالدعم الجماعات الارهابية ومشاركته فى بعض العمليات الارهابية الخاصة بهم الا انه انكر هذا الامر فيما بعد.

وفي 30 مارس 2018 أطل عبر الشاشة من خلال برنامج وثائقي بعنوان "حكاية طويلة " على قناة الجديد معلنا عودته للفن مطلقا أغنية "ليه الجرح "من كلمات هاني عبد الكريم وألحان وليد سعد وتوزيع عادل عايش وأوضح بأنه سيبدأ صفحة جديدة من حياته، وأنه لن يتعاطى الشأن السياسي، ولن يغني في لبنان ، بل هو يطمح للعيش بعيدًا ولو في الأمازون مضيفا بأنه من الصعب أن يتقبله الناس في بلده، بعدما تشوهت صورته وتعرض للأذية وجعل منه ارهابيا كما قال، وتساءل: "انا أرهبت مين ووين أرهبت".

وفي مايو 2018 اختارت شركة العدل جروب فضل شاكر لغناء تتر مسلسل لدينا أقوال أخرى للفنانة يسرا ودار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لعودة فضل شاكر إلى الغناء وقبول ما وصفوه "بتوبته" واعتذاره، وما بين رافض لهذه العودة باعتبار أنه أنه انضم إلى جماعة مسلحة وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما للتحريض ضد الجيش اللبناني.

وقررت شركة العدل جروب، المنتجة للمسلسل، النأي بنفسها عن هذا الجدل، وإزالة صوت فضل شاكر من مقدمة المسلسل المزمع عرضه خلال شهر رمضان المقبل. كما أصدرت الشركة بيان اعتذار للرافضين من الشعب اللبناني لهذه العودة الفنية له.

أطلق فضل عام 2018 أربعة أغاني تباعأ ابتداء من ليه الجرح واختتم عامه بأغنية مع السلامة التي لقيت صدى إيجابيا عند محبيه .