إلهام شاهين: لن أكون مجرد شخصية تملأ الفراغ في العمل الفني

وقالت إلهام شاهين: "بالتأكيد هذه الجائزة منحتنى طاقة إيجابية، وأشعر أننى أرغب فى تقديم المزيد من الأعمال".
وأضافت شاهين: "لكنى لن أملأ فراغا فى الأعمال لمجرد المشاركة، لا بد أن تكون الأدوار التى اختارها على نفس قدر أهمية فيلم "حظر تجول" أن لم تكن أفضل، ولم أرفض ممارسة مهنتى، ولكن انتظر الدور الجيد دائما، ولست مضطره لذلك.
وأوضحت شاهين: "لن أتنازل عن هذا الأمر لأنى أرغب فى الحفاظ على تاريخى واسمى الفنى الذى تحقق بفضل مجهود سنوات عديدة، كما أن حب الجمهور الذى شاهدته فى المهرجان وبعد حصولى على الجائزة يضع على عاتقى مسئولية كبيرة وعلى أن أقدم أعمالا بها رسالة حقيقية كما تعودوا منى".
يذكر أن فيلم "حظر تجول" يقوم ببطولته إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى وتأليف وإخراج أمير رمسيس.
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