أخبار الفن.. فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين.. فضل شاكر خلف القضبان.. شبيهة ياسمين صبرى

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

أثارت الفنانة كارولين عزمى حالة من الجدل الواسع بسبب صورة لها نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

عبرت الفنانة حلا الترك عن ألمها من الكم الهائل من التجريح الذي تتعرض له فيما يتعلق بخلافها مع والدتها منى السابر، وفق قولها.

بعد أن كشفت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات صحفية، عن وجود قصة حب تجمع بين هنا شيحة وابن شقيقها محمود شاهين، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة أمير والتي قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

بعد أن أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أمس، الأربعاء، حكمين غيابيين بالسجن المشدد يبلغ مجموعهما 22 عامًا بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.