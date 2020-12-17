نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:
أثارت الفنانة كارولين عزمى حالة من الجدل الواسع بسبب صورة لها نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
عبرت الفنانة حلا الترك عن ألمها من الكم الهائل من التجريح الذي تتعرض له فيما يتعلق بخلافها مع والدتها منى السابر، وفق قولها.
بعد أن كشفت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات صحفية، عن وجود قصة حب تجمع بين هنا شيحة وابن شقيقها محمود شاهين، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية.
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة أمير والتي قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.
بعد أن أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أمس، الأربعاء، حكمين غيابيين بالسجن المشدد يبلغ مجموعهما 22 عامًا بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين.. فضل شاكر خلف القضبان.. شبيهة ياسمين صبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.