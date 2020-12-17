إصابة صدقي صخر بفيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان الشاب صدقي صخر عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب صدقي صخر منشورًا قال فيه :" أنا للأسف إيجابي كورونا، الحمد لله انا أعراضي خفيفة أو شبه معدومة، بس أُعتبر حامل للفيروس، فياريت اى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته و يتابع صحته أول بأول".

وتابع صدقي صخر قائلاً:"‎آسف جدًا لو اتسببت بأى إزعاج لأي حد من المخالطين، ربنا يشفي الجميع".

وفي سياق آخر، يُشارك صدقي صخر حاليًا في مسلسل"أنصاف مجانين"، وهو بطولة أسماء جلال، أحمد خالد صالح، والمسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، وهو من إخراج عمر رشدي، والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني.