إصابة شقيقة الفنانة روبى بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة كوكى مجدى شقيقة النجمة روبى عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" "الحمد لله إيجابى كورونا ربنا يعديها على خير إن شاء الله"، فيما تمنى لها عدد كبير من متابعيها الشفاء العاجل، وتلقت الكثير من التعليقات بعد إعلانها.

وكانت قد تعرضت الفنانة الشابة "كوكى" لنزيف حاد وإجهاض بعد حملها منذ أشهر قليلة، وطلبت الدعاء من محبيها وجمهورها عبر حسابها على فيس بوك، بنشر صورة لها اثناء تواجدها بأحد المستشفيات.

يذكر أن آخر أعمال شاركت بها كوكى هو مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرين.

وشاركت كوكى فى مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

كما شاركت فى مسلسل "أبو العروسة 2"، ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.