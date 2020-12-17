7 يناير.. مصطفى قمر يحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى

يحيى المطرب مصطفى قمر حفلًا جديدًا على مسرح النهر بساقية الصاوي، يوم الخميس الموافق 7 يناير المقبل، فى تمام الساعة السابعة ونص مساء، من المقرر أن يشهد الحفل عددا من المفاجآت لجمهور مصطفى، حيث يقدم من خلاله عددا من أغانى ألبومه الأخير "ضحكت ليا" وأغاني أخرى، وأغنية جديدة من أحدث ألبوماته "لمن يهمه الأمر 2".

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