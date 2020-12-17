إلهام شاهين تؤكد وجود علاقة عاطفية تجمع بين هنا شيحة وابن شقيقها وتُعلق :"في قصة حب لكن لسه موصلناش لموضوع زواج"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة إلهام شاهين صحة الأخبار المتداولة التي تزعم بوجود علاقة عاطفية بين نجل شقيقها محمود شاهين والفنانة هنا شيحة.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات صحفية لها:"آه في قصة حب ولكن لسه موصلناش ان في موضوع زواج لحد الآن، لأن لو في زواج أكيد هيجولى مش هبقى آخر من يعلم".

وفي سياق آخر، عُرض للفنانة إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي فيلم"حظر تجول"، وهو بطولة أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions و”Team On".