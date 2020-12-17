الرفيق أهم من الطريق.. محمد مهران يحتفل بعيد ميلاد محمود حجازى على طريقته

نشر الفنان محمد مهران صورة جديدة له مع صديقه النجم محمود حجازى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلق محمد مهران قائلا:"الرفيق قبل الطريق.. ممكن تكون عارف طريقك و اهدافك اللي عايز توصلها.. بس المهم الرفيق اللي هيكون معاك في صعاب الطريق ده للوصول لاهدافك.. بيساعدك لما تقع ؟ هيدلك علي الطريق الصح لو انحرفت؟ هيفكرك بأهدافك وطموحك لما تحبط والدنيا تضيق بيك؟". وتابع مهران :" ومن رزق ربنا علينا انه خلانا سند لبعض واخوات واصحاب وكل واحد فينا عم لابن التاني.. باختصار كل سنه وانت طيب يا رفيق الطريق... الرفيق اهم من الطريق". كما كانت أخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته احمد زاهر، ادوارد، سلوى عثمان، روجينا، ريم سامى، واخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

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