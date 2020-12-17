اصابة دانا حمدان بفيروس كورونا بعد أيام من إصابة ميس

أعلنت الفنانة دانا حمدان إصاباتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك، "كورونا إيجابى". وكانت الأيام الماضية أصيبت الفنانة ميس حمدان، شقيقة دانا حيث أكدت أن الأعراض التي أصابتها كانت مغايرة تماماً لما اعتادت سماعه ممن أصابهم كوفيد 19 دفعتها إلى عمل مسحة نتيجتها ظهرت إيجابية.
كما كشفت أنها أبلغت كافة المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة في الوقت ذاته على أن الأعراض التي مرت بها كانت بصورة متقطعة ومتقلبة، حيث بدأت في اليوم الأول بالشعور بصداع مزمن وآلام في الظهر والمفاصل، لمدة ثلاثة أيام، ثم سخونية إلا أن كل الأعراض انتهت فيما عدا آلام الظهر وطالبت الفنانة ميس حمدان الجميع من الجميع بضرورة توخي الحذر خلال الفترة القادمة، خاصة أن التجربة ليست السهلة.
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