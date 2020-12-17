جمال العدل: لم نستقر على اسم مسلسل يسرا وسامح عبد العزيز مخرج متميز ويمتلك رؤية فنية مختلفة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المنتج جمال العدل لتصوير مسلسله الجديد الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، الذي ستشارك به في السباق الرمضاني المقبل، والمسلسل من المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

وأوضح جمال العدل في تصريحات صحفية له أنهم لم يستقروا حاليًا على اسم المسلسل، وسيتم الإعلان عن الاسم وقت انطلاق التصوير.

وعن تعاونه للمرة الثانية مع المخرج سامح عبد العزيز، فقال أنه مخرج متميز، ويمتلك رؤية فنية وأبعاد قد تكون مختلفة في السوق، وهو ما جعل شركة الإنتاج تُكرر التعاون معه.

والجدير بالذكر أن جمال العدل يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين، الأول تقوم ببطولته نيلى كريم، وهو من تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، والثاني بطولة يسرا من تأليف أحمد حسن، وإخراج سامح عبد العزيز.