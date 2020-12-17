إصابة الفنانة دانا حمدان بـ فيروس كورونا

أعلنت النجمة دانا حمدان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا .

وكتبت دانا حمدان :"كورونا إيجابى"، وذلك بعد أيام من إصابة شقيقتها ميس حمدان وإنهالت عليها تعليقات المتابعين متمنيين لها الشفاء العاجل .

كما كشفت أنها أبلغت كافة المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة، لإتخاذ الإحتياطات وإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا .

يذكر ان قالت الفنانة دانا حمدان إنها سعيدة باختيار فيلم "لما بنتولد" ليكون ترشيح مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وتابعت: الحمد الله أنني كنت ضمن فريق هذا العمل الكبير الضخم للمخرج تامر عزت والمنتج معتز عبد الوهاب.

أضافت في تصريح: أعشق تربية الحيوانات وخاصة الكلاب، فأنا أملك 6 كلاب وسبب عشقي شقيقتي ميس حيث كانت صاحبة فكرة مجيء أول كلب للمنزل ومن هنا بدأ حبي لهم.

يذكر أن أحدث أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، وجسدت فيه دانا شخصية فتاة تدعى "زينات" تعمل مطربة فى "تياترو" بفترة الخمسينات التى تدور فيها موضوع المسلسل، الذي يتكون من 45 حلقة، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل