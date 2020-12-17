حققت أغنية "مولود سنة ٨٠" لـ حمزة نمرة، نجاحا كبيرا جدًا، حيث احتلت التريند رقم 1 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، كما اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة.
تقول كلمات الأغنية: "تتفك اللعبة مني.. وأرجع أصلحها تاني.. عمري ما بصيت لسنّي.. ده أنا لسه ما جاش أواني.. وألاقي المعادلة.. صعبة وسهلة.. ف تقفل وتفتح.. من الناحيتين.. وأمشي وأجري.. وأتعب واهدّي.. وأبص لساعتي.. تقول انت مين.. مولود سنة تمانين.. وبتعدي السنين.. قالوا لي خلاص كبرت.. أنا قولت إزاي وفين؟ وغامرت بعمري كله.. ووقعت كتير وقومت.. خدني الزحام في رجله.. وسحبني الموج وعومت".
"مولود سنة ٨٠" كلمات: حازم ويفي، وألحان وإلكتريك جيتار: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مولود سنة ٨٠ لـ حمزة نمرة تريند رقم 1 على يوتيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.