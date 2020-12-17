مولود سنة ٨٠ لـ حمزة نمرة تريند رقم 1 على يوتيوب

حققت أغنية "مولود سنة ٨٠" لـ حمزة نمرة، نجاحا كبيرا جدًا، حيث احتلت التريند رقم 1 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، كما اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: "تتفك اللعبة مني.. وأرجع أصلحها تاني.. عمري ما بصيت لسنّي.. ده أنا لسه ما جاش أواني.. وألاقي المعادلة.. صعبة وسهلة.. ف تقفل وتفتح.. من الناحيتين.. وأمشي وأجري.. وأتعب واهدّي.. وأبص لساعتي.. تقول انت مين.. مولود سنة تمانين.. وبتعدي السنين.. قالوا لي خلاص كبرت.. أنا قولت إزاي وفين؟ وغامرت بعمري كله.. ووقعت كتير وقومت.. خدني الزحام في رجله.. وسحبني الموج وعومت".

"مولود سنة ٨٠" كلمات: حازم ويفي، وألحان وإلكتريك جيتار: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب.