خيانة العلاقة.. مي حلمي تفتح النار على محمد رشاد

تحدثت المذيعة مي حلمي، لأول مرة عن أسباب انفصالها عن زوجها الفنان محمد رشاد.
وظهرت مي حلمي، من خلال فيديو عبر خاصية "إنستجرام"، وأكدت أنها تعرضت لظلم كبير طوال فترة زوجها من محمد رشاد حتى قررت الانفصال، مشيرة إلى أن هنالك نوعا من أنواع الخيانة بالعلاقة.
بينما قام محمد رشاد، بالتعليق على الأمر من خلال منشور كتب من خلاله: "إن الله حليم ستار وإذ ابتليتم فاستتروا والسكوت مش ضعف ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب".
يذكر أن محمد رشاد قال في تصريح قديم له من خلال لقاء تليفزيوني له عبر برنامج "et بالعربي": "ليس هناك شيء يمكن أن أقوم به.. إحنا انفصلنا وكل شيء قسمة ونصيب، وبس مش هنكمل أكتر من كده".
وأضاف "رشاد": "الحكاية مينفعش تتحكي؛ لأنها حكاية شخصية جدا، لازم أحترم فيها الطرف التاني جدا".
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