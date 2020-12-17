فيديو النجوم يروجون لألبوم عمرو دياب الجديد ودينا الشربيني تتجاهله..هل يتأثر بغيابها؟

عمرو دياب استعان بعدد من زملائه المطربين في الترويج لألبومه الجديد، وطرح عدد منهم مقاطع بصوتهم لأغنيته الجديدة "محسود"، وسط غياب تام لدينا الشربيني على مواقع التواصل والتي يبدو انها تجاهلت خطة الترويج للألبوم.

دينا الشربيني تغيب عن حملة ترويج ألبوم عمرو دياب

وأطلق عمرو دياب تحدي على مواقع التواصل للجمهور ولزملائه المطربين من أجل دفعهم لإعادة غناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود"، والتي تفاعل معها سريعاً عدد من المطربين والنجوم، والذين نشروا المقاطع على مواقع التواصل وتبادلوا التغريدات مع عمرو دياب وأبرزهم رامي صبري ورامي جمال وأحمد جمال ومحمد محسن ومي فاروق ونهال نبيل وكريم محسن وخالد عز وتامر حسين وغيرهم.

تفاعل مع ألبوم عمرو دياب على تويتر

ووسط ذلك التفاعل الكبير بين النجوم مع ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ"، جاء غياب دينا الشربيني عن خطة الدعاية مثيراً للتساؤل، خاصة إنها تجاهلت الدعاية للألبوم أو التنويه عنه أو تقديم التهنئة لعمرو دياب، على غير عادتها في الألبومات السابقة والتي كانت متواجدة بها بقوة سواء في الجدل المثار حول نوعية الأغاني وإهدائها لها، أو في نشرها صور البوسترات والدعاية للألبومات والأغاني على مواقع التواصل.

وتوقع البعض باختفاء دور دينا الشربيني في هذا الألبوم، خاصة بعد تزايد الأخبار حول انفصالهما، وغيابها عن الحضور معه في الحفلات في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ابتعادها عن السوشيال ميديا منذ فترة، وبدأت دينا الشربيني في التواجد في ألبومات الهضبة منذ ألبوم "معدي الناس" بأغنية "برج الحوت"، قبل ان تتواجد معه في كليب "أماكن السهر" الصيف الماضي، وهو ما دفع البعض في التساؤل عن تأثير انفصالهما على خطة دعاية الألبوم ونجاحه وإثارته للاهتمام والجدل كالعادة في الأعمال الأخيرة المرتبطة بدينا الشربيني.

عمرو دياب يبدأ العد التنازلي لطرح ألبومه الجديد

وبدأ عمرو دياب العد التنازلي لطرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، ونشر صور البوسترات الأولى للألبوم، وطرح عدة بروموهات للألبوم لأغاني "محسود" و "يا أنا يا لأ"، وأعلن عن نيته طرح الألبوم في يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك بعد طرحه آخر ألبوماته "سهران" في شهر يناير الماضي.