بهذه الطريقة...عاصي الحلاني يروج لحفلته الجديدة في ليلة رأس السنة "تعرف على التفاصيل"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان عاصي الحلاني فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكان الفيديو إعلان عن حفلته الجديدة التي سيحيها في ليلة رأس السنة في بيروت، وعلق عاصي على الفيديوم قائلاً:" ليلة راس السنة لاقونا حتى نعيش الفرح في بيروت القلب النابض بالحبو ليلة من العمر، عاصي الحلاني في ليلة راس السنة" .

كرم القائمين علي حفل توزيع جوائز 'نجم العرب' النجم عاصي الحلاني، كأفضل نجم عربي واشعل المسرح بأغنية 'نسائم حرية'.

والجدير بالذكر أن عاصي الحلاني، انتهي من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.

أغنية "حبيبي" التي تجمع عاصي الحلاني ونجله الوليد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب ويتم طرحها ضمن ألبومه الجديد.