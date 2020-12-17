إصابة الإعلامية آيات أباظة بفيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الإعلامية آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، عن إصابتها هي وابنتها علياء وعدد من أفراد أسرتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتبت آيات أباظة منشورًا قالت فيه:"ينفع كده إحنا الخمسة مرة واحدة كورونا، الحمد لله ربنا يعديها على خير دعواتكم"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لهم بالشفاء العاجل.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال السيناريست عمرو محمود ياسين الدرامية مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم العمري، شريف منير، كريم فهمي، منى زكي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، عماد رشاد، تارا عماد، ايمان السيد، سليمان عيد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، اخراج مصطفى فكري، إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني المالكة لرجل الأعمال تامر مرسي.