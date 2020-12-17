ميس حمدان تبهر جمهورها في أحدث إطلالتها

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الفنانة ميس حمدان جمهورها بصورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن طريق الاستوري.

وظهرت ميس بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية تيشرت اخضر اللون ووضعت روج احمر ميكب يبرز جمالها.

وفى سياق منفصل، تعاقدت الفنانة ميس حمدان مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم "اصحى صحصح"، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.

أغنية "اصحى صحصح"، من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح.