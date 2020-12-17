"وحشتنى يا طيب إلى لقاء قريب".. بهذه الكلمات سهر الصايغ تحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة سهر الصايغ على إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدها الدكتور محمد الصايغ، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

نشرت سهر الصايغ صورة لوالدها الراحل، وعلقت عليها قائلة :"زى النهاردة من سنة مشيت غيابك علمنى حاجات كتير أوى أهمها اليقين والاستغناء، وحشتنى يا طيب وإلى لقاء قريب بإذن الله، أرجو الدعاء لأبى بالرحمة والمغفرة والجنة".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ الدرامية مشاركتها في مسلسل "قوت القلوب" وهو من تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدى أبو عميرة، إنتاج سينرجي، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ، إسلام جمال، محمد أنور، نورهان، كارولين عزمى، ديانا هشام، هيدي رفعت، فراس سعيد، سامي مغاوري، أحمد حلاوة.