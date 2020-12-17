شاهد.. أحدث إطلالة للفنان السوري باسم ياخور

شارك الفنان السوري باسم ياخور، متابعيه بصورة جديدة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر باسم ياخور في الصورة بإطلالة جديدة ونالت الصورة إعجاب متابعيه. وشارك باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف". ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا. ويعرض حاليًا برنامج "أكلناها" الذى يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.

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