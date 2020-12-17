بعد حكم حبسه 22 عاما.. كيف فشل فضل شاكر في استعادة نجوميته

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، أمس الأربعاء، حكمين غيابيين بالسجن المشدد يبلغ مجموعهما 22 عاما بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.

وقبل الحكم، حاول فضل شاكر جاهدا الرجوع إلى مكانته في عالم الغناء بعدما كان واحدا من أهم مطربي الوطن العربي قبل بضع سنوات عندما قرر تحريم الفن والانضمام للميليشيات الإرهابية والتورط في جرائم القتل، أدت الى صدور حكم بالإعدام ضده، إلا أنه فقد جزء كبيرا من بريقه الفني رغم أنه ملقب بصاحب الصوت الدافئ والإحساس المرهف.



وهناك 3 دلائل تؤكد تراجع شعبية فضل شاكر في الوطن العربي وأن جمهوره لم يغفر أخطاء الماضي:



- لم تحقق أغاني فضل شاكر النجاحات أو الضجة المعتاد عليها قبل اعتزاله الفن، حيث باتت أعماله الفنية تمر مرور الكرام، مقارنةً بنجاحاته في السابق.

- رغم خروج فضل شاكر إلى النور والتواصل مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن عدد متابعيه لا يتجاوز الـ 150 ألفا عبر "تويتر" ولم يحصل على علامة التوثيق.

- في 2017، تعرضت شركة "العدل جروب" لهجوم لاذع بسبب قيام فضل شاكر بغناء تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وهو ما أدى إلى حذف الشركة للأغنية احتراما لرغبة الجمهور، وبالأخص لوالدة أحد الشهداء في لبنان الذي زعم أنه توفى على يد سلاح الفنان اللبناني.