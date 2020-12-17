ملك قورة تشارك جمهورها بأحدث إطلالة لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة الشابة ملك قورة التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت ملك ممذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بواسطة خاصية "ستوري" .

وظهرت ملك بالصور بإطلالة جذابة مرتدية جاكيت أسود اللون، ووضعت الكثير الإكسسوارات فارتدت ساعة في اليد والكثير من الاكسسوارات حولها.

والجدير بالذكر أن ملك قورة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح السريطي.