بهذه الطريقة ...حمزة نمرة يروج لأغنيته الجديدة "مولود سنة 80 "

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان حمزة نمرة ، مقطع صغير من اغنيته الجديدة "مولود سنة 80" التي قام بطرحها مساء أمس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات" انستجرام" ، عبر خاصية ستوري.

قرر حمزة تعويض غيابه عن الساحة الغنائية لقرابة السنتين منذ آخر البوماته "هطير من تاني"، عبر ألبوم جديد ودسم في أغنياته يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع، على أن تظهر أغنية الألبوم الرئيسية "مولود سنة 80"، مساء الأربعاء المقبل 16 ديسمبر.

وأعرب حمزة عن حماسه الكبير لألبومه الخامس في مشواره الذي انشغل في تحضيراته لأكثر من عام وسجل جميع أغانيه في بريطانيا، موضحا أنه من أقرب الألبومات له شخصياً ويعبر عن حياته، واختار له اسم مميز يعبر عن حياة أجيال كثيرة تدخل عقدها الرابع من عمرها وكيفية تغير نظرتها وتفكيرها للحياة من كثرة ما عاشرته، مضيفا أن الألبوم من إنتاج شركته الخاصة التي تحمل اسمه "نمرة برودكشن Namira Production"، ويسعى لإطلاق أغنيتين منه كل أسبوع بشكل فيديو كليبات.

وأضاف حمزة نمرة أن الألبوم يضم أكثر من أغنية يتعاون خلالها مع الكاتب الكبير عمر طاهر، كما يتعاون خلاله مع الشعراء أصدقائه ورفقاء دربه منذ عشرين سنة، منهم سامح خيري ومحمد السيد، وتعاونه من جديد مع حازم ويفي، ويشهد الألبوم تعاون حمزة مع مجموعة من الشعراء الجدد من بينهم محمد الشافعي وخليل عز الدين، والموزعين كريم عبد الوهاب ومصطفى نجم وأحمد نصر الدواوي، مشيرا لتصوير أغلبية اغنيات الألبوم في لندن في استوديوهات Sugar الشهيرة.

ويعيد الألبوم المنتظر حمزة للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من سنتين منذ إطلاق ألبومه الأخير "هطير من تاني"، الذي ضم 10 أغنيات، من بينها "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص"، بجانب رائعة "داري يا قلبي"، والتي ظهرت بشكل فيديو كليب مميز ونالت نصيب الأسد من النجاح الجماهيري ووصلت لرقم قياسي في عدد المشاهدات ناهز الربع مليار، بحصيلة تخطت 220 مليون مشاهدة.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم المنتظر "مولود سنة 80"، مع شركة "The Basement Records ذا بيسمنت ريكوردز"، التي تتولى مهمة التوزيع الرقمي للألبوم، حيث. أوضح المنتج محمد الشاعر، أن الألبوم سيعد نقلة غنائية مختلفة عن المعتاد، ويظهر خلاله نمرة في قالب موسيقي مغاير عن البوماته السابقة، معبرا عن سعادته لعودة التعاون بينه وبين نمرة بعد سنتين ونصف منذ البومه الأخير "هطير من تاني"، حيث تعاقد معه حاليا ليكون المسئول عن توزيع جميع أغنيات الألبوم الجديد، عبر كافة المنصات الديجيتال، مثل يوتيوب وسبوتيفاي وآي تيونز.

