بارانويد آيز يقدمون أغنيات "بينك فلويد" على مسرح الساقية

استقبلت ساقية الصاوى، حفلا غنائيا لفريق "بارانويد آيز" مساء أمس الأربعاء على مسرح النهر، ليعيد الفريق تقديم أغنيات فريق "بينك فلويد".

وقدّم الفريق للجمهور مجموعة منوعة من الأغنيات منها In the flesh, the thin ice, young lust, breathe, Eclipse, On an island, sorrow, set the controls”

"بارانويد آيز" فرقة مصرية تخصصت في موسيقى البروجريسيف روك قدمت على مدار 5 أعوام حفلات ناجحة عزفت فيها أهم أغاني الفريق الاسطوري بينك فلويد وأغاني المشاريع الأخرى لكل من ديفيد جيلمور وروجر ووترز مؤسسي فريق بينك فلويد.