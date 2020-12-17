مبحبش أتكلم في السياسة.. أروى جودة تكشف عن خطوطها الحمراء.. فيديو

حلت الفنانة اروى جودة، ضيفة موقع "دوت الخليج" للتحدث عن كواليس أعمالها الفنية وتفاصيل عن حياتها الشخصية.

عبّرت أروى عن استيائها من الأشخاص الذين يسيئون التعبير بشكل مستمر، كما أكدت إنه لابد وأن تختلف الأذواق قائلة: "لولا إختلاف الأذواق لبارت السلع".

وأضافت أروى إنها ترفض الحديث في عدة أمور من بينها السياسة، كما روت موقف لها مع والدتها بسبب هروبها من المدرسة، وكشفت عن موادها المفضلة، واسم المدرسة التي درست بها.