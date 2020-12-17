مبحبش أتكلم في السياسة.. أروى جودة تكشف عن خطوطها الحمراء.. فيديو

حلت الفنانة اروى جودة، ضيفة موقع "دوت الخليج" للتحدث عن كواليس أعمالها الفنية وتفاصيل عن حياتها الشخصية.
عبّرت أروى عن استيائها من الأشخاص الذين يسيئون التعبير بشكل مستمر، كما أكدت إنه لابد وأن تختلف الأذواق قائلة: "لولا إختلاف الأذواق لبارت السلع".
وأضافت أروى إنها ترفض الحديث في عدة أمور من بينها السياسة، كما روت موقف لها مع والدتها بسبب هروبها من المدرسة، وكشفت عن موادها المفضلة، واسم المدرسة التي درست بها.
كانت الفنانة أروى جودة قالت إنها تقرأ الآن عددا من السيناريوهات من أجل خوض تجربة فنية جديدة وذلك بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "نمرة اتنين" بحكاية "انت فين" مع آسر ياسين.
وأعربت أروى جودة عن سعادتها بأن تكون جزءًا من العمل، وأضافت: "أن أكون جزءا من هذا المشروع يعني لي الكثير، ففكرة المشروع مميزة، وكأنني أمثل في واحد من 8 أفلام مع ممثلين مختلفين وتحت إدارة مخرج مختلف. المحتوى أعجبني لا سيّما وأنه يتحدث عن العلاقات الإنسانية وعن الرقم 2 في هذه العلاقات".
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