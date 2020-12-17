أحلى حاجة ببدأ بيها يومى.. شاهد رامز أمير من أحدث ظهور له

نشر الفنان رامز أمير فيديو له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر رامز أمير فى الفيديو وهو يمارس رياضة الجرى وعلق قائلًا: "أحلى حاجة ببدأ بيها يومى.. مين بيحب الجرى".

وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

منور يافنان - وحشنا - ربنا يحفظك

وعلق الفنان رامز أمير، على مهاجمة الجمهور له خلال ظهوره في مهرجان الجونة، قائلا: "الناس مش متعودة أن ممثل مصري يقدر يعمل النوع دا من الأكشن، معقبا: معظم التعليقات لم تحزنني بالعكس كنت فخور وفرحان بيها وكنت بضحك معاهم".

وقال "أمير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من الفنانين بالخارج فعلوا مثل هذه الحركات على السجادة الحمراء، معقبا: "دا مش عيب والكثير من الممثلين قاموا بتلك الحركات ولكن إحنا عندنا عقدة الخواجة".

وتابع: "أنا بفتخر بكوني أول ممثل مصري عربي يصل إلى هذا المستوى من حيث الإتقان لتلك الحركات، وأنا بسوق نفسي واجتهد".

وأضاف: "سعيد للغاية وفخور بمشاركتي في مسلسل الاختيار"، مشيرا إلى أن العمل فى الفن ينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالفن وقسم آخر تسويقى، ولكن هناك الكثير لا يعلم هذا الأمر.

وأشار إلى أنه يقوم بالتمرين والتدريب يوميا حوالى سبع ساعات على رياضات التايكوندو والباركور وهو إنسان رياضى أكثر من كونه ممثل.

يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.