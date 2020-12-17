من كواليس السيرة.. وفاء الكيلانى تتألق فى أحدث ظهور لها

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.
وظهرت وفاء الكيلاني فى الصور بإطلالة محتشمة وأنيقة من كواليس تصوير برنامجها "السيرة".
وجاءت تعليقات متابعي وفاء الكيلاني كالتالي:
-ما شاء الله.
- جميلة اوى.
وكانت أحدث أنشطة وفاء الكيلاني الإعلامية، برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، استضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.
يذكر أن الاعلامية وفاء الكيلاني تزوجت من الفنان تيم حسن، في شهر مايو عام 2017، بالقاهرة.
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