إيمى سمير غانم فى زيارة لمدرستها القديمة.. شاهد

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت إيمى سمير غانم فى الصورة برفقة مدرسيها أثناء زيارتها لمدرستها القديمة وكانت إيمى سمير غانم على طبيعتها بدون الاعتماد على المكياج أو الملابس الصاخبة.
يذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو" عام 2019 تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.
كما شاركت النجمة ايمي سمير غانم كانت مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم.
المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".
وحرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على مساندة زوجها الفنان حسن الرداد بحضور العرض الأول لفيلم "تؤام روحي"، مع المنتج أحمد السبكى ونجله المخرج والمنتج كريم السبكي للعرض الخاص لفيلم "توأم روحى".
وشهد العرض أيضا حضور المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أمانى التونسى وذلك بإحدى دور عرض مدينة 6 أكتوبر، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم.
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