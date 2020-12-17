هبة مجدي تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هبه مجدي، صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي موق التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت هبه جدي في الصورة بليزر موف وشعرها منسدل علي الاكتاف وميكاج ناعم أبرز ملامحها الجميلة.

وحصلت الفنانة هبة مجدي على جائزة أفضل ممثلة دور تانى عن دور "مريم" فى مسلسل (فرصة تانية ) من مهرجان نجم العرب وكتبت قائلة: "حفل جوائز مهرجان نجم العرب و الجائزة عن دور "مريم" في مسلسل "فرصة تانية ".

وتابعت "تكريم هيفضل عزيز علي قلبي جدًا لأن اللي بيسلمني الجائزة أستاذي المخرج الكبير جمال عبد الحميد و كان ليا الحظ اني اشتغلت معاه و أنا عندي ١٣ سنة ❤️".

وشاركت هبة مجدى مؤخرا مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يذكر أن محمد محسن، قال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني".